RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні можуть заборонити
продавати молочну продукцію,...

В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:40

В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію, що містить рослинні інгредієнти, разом з натуральної молочко. Відповідні ініціативи містить законопроект №2188, який днями внесла до Верховної Ради група позафракційних нардепів.

Дивися повний текст В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію, що містить рослинні інгредієнти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91244
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:40

Запретите и стандарт 850-900 грамм
p_a_l
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:50

А вот это дело. Давно пора. И плюс ограничить использование маргарина в выпечке. Доказано влияние на сердце.
elastix
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:48

Про пальмовое масло тоже не стоит забывать.
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на...
R2 » Пон 07 жов, 2019 15:30
6 256
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 12:26
ruvex
В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі... 1, 2, 3
R2 » Пон 07 жов, 2019 14:01
20 1468
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 11:31
doleh777
В Україні тільки 2-3% IТ-фахівців працюють офіційно
R2 » Пон 07 жов, 2019 19:25
2 77
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 19:53
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15215)
08.10.2019 14:05
Рынок ОВГЗ (1149)
08.10.2019 14:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.