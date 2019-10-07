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В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 10:40
Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію, що містить рослинні інгредієнти, разом з натуральної молочко. Відповідні ініціативи містить законопроект №2188, який днями внесла до Верховної Ради група позафракційних нардепів.
Дивися повний текст В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію, що містить рослинні інгредієнти
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:40
Запретите и стандарт 850-900 грамм
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p_a_l
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Додано: Вів 08 жов, 2019 11:50
А вот это дело. Давно пора. И плюс ограничить использование маргарина в выпечке. Доказано влияние на сердце.
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elastix
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:48
Про пальмовое масло тоже не стоит забывать.
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cia
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