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В Україні можуть заборонити
продавати молочну продукцію,...

В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:40

В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію, що містить рослинні інгредієнти, разом з натуральної молочко. Відповідні ініціативи містить законопроект №2188, який днями внесла до Верховної Ради група позафракційних нардепів.

Дивися повний текст В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію, що містить рослинні інгредієнти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:40

Запретите и стандарт 850-900 грамм
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:50

А вот это дело. Давно пора. И плюс ограничить использование маргарина в выпечке. Доказано влияние на сердце.
elastix
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:48

Про пальмовое масло тоже не стоит забывать.
cia
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:36

Годный закон, главное чтобы он потом выполнялся. А на счет конд. изделий - я уже года четыре не могу есть то что продают под видом печенья, тортов и т.д. - на вкус г..вно и внутренние органы потом бунтуют. Хотя то что сделано в домашних условиях - трескаю на ура и проблем нет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:43

Re: В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,

хоть одна хорошая инициатива от новой ВР
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:14

Поддерживаю! Давно пора запретиить такой фальсификат.
И, кстати, нужно не только запретить но и контролировать продукцию и штрафы ввсести за подделку молока (если растительные жиры не указаны в составе) от 100 тыс. грн до лишения лицензий на производство.
blueiceua
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