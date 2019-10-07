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В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:40
Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію, що містить рослинні інгредієнти, разом з натуральної молочко. Відповідні ініціативи містить законопроект №2188, який днями внесла до Верховної Ради група позафракційних нардепів.
Дивися повний текст В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію, що містить рослинні інгредієнти
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R2
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Додано: Вів 08 жов, 2019 10:40
Запретите и стандарт 850-900 грамм
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p_a_l
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Додано: Вів 08 жов, 2019 11:50
А вот это дело. Давно пора. И плюс ограничить использование маргарина в выпечке. Доказано влияние на сердце.
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elastix
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:48
Про пальмовое масло тоже не стоит забывать.
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cia
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:36
Годный закон, главное чтобы он потом выполнялся. А на счет конд. изделий - я уже года четыре не могу есть то что продают под видом печенья, тортов и т.д. - на вкус г..вно и внутренние органы потом бунтуют. Хотя то что сделано в домашних условиях - трескаю на ура и проблем нет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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RomanTik
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:43
хоть одна хорошая инициатива от новой ВР
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
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yama
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:14
Поддерживаю! Давно пора запретиить такой фальсификат.
И, кстати, нужно не только запретить но и контролировать продукцию и штрафы ввсести за подделку молока (если растительные жиры не указаны в составе) от 100 тыс. грн до лишения лицензий на производство.
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blueiceua
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:10
І обов'язково вказувати на упаковці кількість транс-жирів у продукті. Ну і жорсткий контроль із великими штрафами, само собою (а не так як зараз, коли контролю за якістю харчових продуктів фактично немає).
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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NetSerpent
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:53
RomanTik написав:
Годный закон, главное чтобы он потом выполнялся. А на счет конд. изделий - я уже года четыре не могу есть то что продают под видом печенья, тортов и т.д. - на вкус г..вно и внутренние органы потом бунтуют. Хотя то что сделано в домашних условиях - трескаю на ура и проблем нет.
Закон хороший, но честно говоря, не верю в его исполнение...
Года три назад перестали покупать украинское масло, в Метро каждый месяц бывает акция на финское или французкое или датское и т.п., в этом году отказались от украинских йогуртов, польские можно купить по такой же цене, а иногда даже дешевле, хороший импортный шоколад найти сейчас по цене сравнимой с ценой рошеновской "глины" тоже не трудно. Для меня единственная проблема это также выпечка, домашней жена редко балует, а по доступной цене знаю только единственный сорт печенья без пальмы - итальянское в АТБ
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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