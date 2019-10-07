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В Україні можуть заборонити
продавати молочну продукцію,...

В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:40

В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію, що містить рослинні інгредієнти, разом з натуральної молочко. Відповідні ініціативи містить законопроект №2188, який днями внесла до Верховної Ради група позафракційних нардепів.

Дивися повний текст В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію, що містить рослинні інгредієнти.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 10:40

Запретите и стандарт 850-900 грамм
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:50

А вот это дело. Давно пора. И плюс ограничить использование маргарина в выпечке. Доказано влияние на сердце.
elastix
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:48

Про пальмовое масло тоже не стоит забывать.
cia
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:36

Годный закон, главное чтобы он потом выполнялся. А на счет конд. изделий - я уже года четыре не могу есть то что продают под видом печенья, тортов и т.д. - на вкус г..вно и внутренние органы потом бунтуют. Хотя то что сделано в домашних условиях - трескаю на ура и проблем нет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:43

Re: В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,

хоть одна хорошая инициатива от новой ВР
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:14

Поддерживаю! Давно пора запретиить такой фальсификат.
И, кстати, нужно не только запретить но и контролировать продукцию и штрафы ввсести за подделку молока (если растительные жиры не указаны в составе) от 100 тыс. грн до лишения лицензий на производство.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:10

І обов'язково вказувати на упаковці кількість транс-жирів у продукті. Ну і жорсткий контроль із великими штрафами, само собою (а не так як зараз, коли контролю за якістю харчових продуктів фактично немає).
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:53

  RomanTik написав:Годный закон, главное чтобы он потом выполнялся. А на счет конд. изделий - я уже года четыре не могу есть то что продают под видом печенья, тортов и т.д. - на вкус г..вно и внутренние органы потом бунтуют. Хотя то что сделано в домашних условиях - трескаю на ура и проблем нет.


Закон хороший, но честно говоря, не верю в его исполнение...
Года три назад перестали покупать украинское масло, в Метро каждый месяц бывает акция на финское или французкое или датское и т.п., в этом году отказались от украинских йогуртов, польские можно купить по такой же цене, а иногда даже дешевле, хороший импортный шоколад найти сейчас по цене сравнимой с ценой рошеновской "глины" тоже не трудно. Для меня единственная проблема это также выпечка, домашней жена редко балует, а по доступной цене знаю только единственный сорт печенья без пальмы - итальянское в АТБ :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:16

Наконец-то !!! Это как вообще понимать, что АГРАРНАЯ сверхдержава продаёт бутафорскую молочную продукцию под видом 100% натуральной. Такого трэша и оболванивания даже и страшных снах представить не мог, ЧТО начнут вместо 1 литра паковать по 800-900 грамм, вместо пол литра 400грамм и тд и тп. По анализам ВОРУЮТ уже не только Жиры с молока, добавляя раст.бутафорию, НО и БЕЛКИ !!! За такие преступления жидодельцов вообще надо к стенке!
vladsuperman
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