В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...

Додано: Вів 08 жов, 2019 19:10

І обов'язково вказувати на упаковці кількість транс-жирів у продукті. Ну і жорсткий контроль із великими штрафами, само собою (а не так як зараз, коли контролю за якістю харчових продуктів фактично немає).

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.