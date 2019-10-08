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В Україні можуть заборонити
продавати молочну продукцію,...

В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:17

EKO, только вот кто будет контролировать самих контролирующих? Т.к. если оставить все на самотек, то через год они купят себе по дорогому авто, хатинку и т.д. и всё это на подарки от "родственников" или жены/мужья вдруг станут бизнесменами и им как попрет...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:51

Единственный результат этого творчества- подорожание продукции (конечно за счет нашего кармана). Авторы это понимают (и даже попытались это предусмотреть в виде ограничения цен), но позвольте спросить - когда регулирование цен приводило к хоть каким нибудь положительным результатам?
Конрад Карлович
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