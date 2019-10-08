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В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:17
EKO, только вот кто будет контролировать самих контролирующих? Т.к. если оставить все на самотек, то через год они купят себе по дорогому авто, хатинку и т.д. и всё это на подарки от "родственников" или жены/мужья вдруг станут бизнесменами и им как попрет...
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RomanTik
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Додано: Сер 09 жов, 2019 10:51
Единственный результат этого творчества- подорожание продукции (конечно за счет нашего кармана). Авторы это понимают (и даже попытались это предусмотреть в виде ограничения цен), но позвольте спросить - когда регулирование цен приводило к хоть каким нибудь положительным результатам?
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Конрад Карлович
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:19
RomanTik написав:EKO
, только вот кто будет контролировать самих контролирующих? Т.к. если оставить все на самотек, то через год они купят себе по дорогому авто, хатинку и т.д. и всё это на подарки от "родственников" или жены/мужья вдруг станут бизнесменами и им как попрет...
Ну этих будет сильно меньше, на всю страну человек 100 хватит - не большая проблема контролировать. По китайской схеме - за маленькую взятку от 10 лет с конфискацией, за большую взятку - на пожизненный пошив рукавиц и изготовление лопат, а далее ими копать судоходный канал из Черного в Азовское море
Большая зп - большая ответственность. Контроль имущества семьи при приеме на эту работу и далее каждый год - все что не подтверждается оф.зп., конфискуется. А далее см. выше.
Было бы желание.
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EKO
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:19
antikkristall написав: RomanTik написав:
Годный закон, главное чтобы он потом выполнялся. А на счет конд. изделий - я уже года четыре не могу есть то что продают под видом печенья, тортов и т.д. - на вкус г..вно и внутренние органы потом бунтуют. Хотя то что сделано в домашних условиях - трескаю на ура и проблем нет.
Закон хороший, но честно говоря, не верю в его исполнение...
Года три назад перестали покупать украинское масло, в Метро каждый месяц бывает акция на финское или французкое или датское и т.п., в этом году отказались от украинских йогуртов, польские можно купить по такой же цене, а иногда даже дешевле, хороший импортный шоколад найти сейчас по цене сравнимой с ценой рошеновской "глины" тоже не трудно. Для меня единственная проблема это также выпечка, домашней жена редко балует, а по доступной цене знаю только единственный сорт печенья без пальмы - итальянское в АТБ
К маслу можно с уверенностью добавить украинские твердые сыры.
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ruvex
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