Здравствуйте, нужны деньги на погашение МФО, 50 000, под 10% в месяц от суммы.
Залога нету, только возможность заключить договор.
Работаю программистом заработная плата 1100$, но выплачивать их проценты очень тяжело.
elbit050698@gmail.com
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 08 жов, 2019 11:32
50 000, под 10% в месяц от суммы
Здравствуйте, нужны деньги на погашение МФО, 50 000, под 10% в месяц от суммы.
Залога нету, только возможность заключить договор.
Работаю программистом заработная плата 1100$, но выплачивать их проценты очень тяжело.
elbit050698@gmail.com
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