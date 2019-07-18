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Google виявив уразливість Android, яка загрожує...
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:10
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Google виявила уразливість у ядрі операційної системи Android, за допомогою якої зловмисники можуть отримати доступ до смартфонів Huawei, Samsung, Xiaomi та Pixel.
Дивися повний текст Google виявив уразливість Android, яка загрожує власникам Huawei, Samsung, Xiaomi та Pixel
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Додано: Вів 08 жов, 2019 12:10
сначала сами создают ОС а потом сами рассказывают об их уязвимости
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