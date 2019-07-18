RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Google виявив уразливість
Android, яка загрожує...

Google виявив уразливість Android, яка загрожує...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:10

Google виявив уразливість Android, яка загрожує...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Google виявила уразливість у ядрі операційної системи Android, за допомогою якої зловмисники можуть отримати доступ до смартфонів Huawei, Samsung, Xiaomi та Pixel.

Дивися повний текст Google виявив уразливість Android, яка загрожує власникам Huawei, Samsung, Xiaomi та Pixel.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91244
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:10

сначала сами создают ОС а потом сами рассказывают об их уязвимости
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 632
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Майже половина Android-додатків і третина iOS-програм...
R2 » Нед 11 сер, 2019 14:50
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 14:50
netstormonline
Google анонсувала нову операційну систему на заміну Android
R2 » Сер 15 тра, 2019 08:08
5 329
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 сер, 2019 14:47
netstormonline
Аmazon загрожує штраф у Європі в розмірі $23 млрд
R2 » Чет 18 лип, 2019 17:38
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 17:38
a_shamotin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16452)
08.10.2019 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.