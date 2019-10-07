RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні падає вартість
нових автомобілів

В Україні падає вартість нових автомобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:39

В Україні падає вартість нових автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
У світлі економічної ситуації в Україні, ми не стали аналізувати і заглиблюватися в причини зростання гривні і падіння долара. Ми вирішили поспостерігати, як імпортери реагують на коливання валюти, і чи є для українського покупця в цьому плюс.

Дивися повний текст В Україні падає вартість нових автомобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91254
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:39

Як зробити ЗАМОЖНОЮ Україну та Українців !!!
Прошу підтримати петіцію !
Революційна модель оподаткування !
https://petition.president.gov. ua/petition/72492
healthismg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 23.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:44

Re: В Україні падає вартість нових автомобілів

Нам еще далеко до стараны агрессора .. у них собирают все от шкод до мерседесов ... и авто у них стоят значительно дешевле
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2435 раз.
Подякували: 253 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:45

  healthismg написав:Як зробити ЗАМОЖНОЮ Україну та Українців !!!
Прошу підтримати петіцію !
Революційна модель оподаткування !
https://petition.president.gov. ua/petition/72492

При такой системе все уйдут в нал. А если получил на счет, то снял. Все будут ездить с чемоданами денег, и не будет транзакций, банков тоже станет меньше. Преступность вырастет. :)
Angelo77
 
Повідомлень: 189
З нами з: 08.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть заборонити продавати молочну продукцію,...
R2 » Вів 08 жов, 2019 10:40
8 214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 19:53
antikkristall
В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі... 1, 2, 3
R2 » Пон 07 жов, 2019 14:01
24 1787
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 14:59
zzzxxx
Топ-5 популярних легкових електрокарів в Україні
R2 » Вів 08 жов, 2019 13:51
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 13:51
stokoz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.