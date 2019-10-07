В Україні падає вартість нових автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:39
Пропонуємо до обговорення:
У світлі економічної ситуації в Україні, ми не стали аналізувати і заглиблюватися в причини зростання гривні і падіння долара. Ми вирішили поспостерігати, як імпортери реагують на коливання валюти, і чи є для українського покупця в цьому плюс.
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В Україні падає вартість нових автомобілів
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R2
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:39
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healthismg
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:44
Нам еще далеко до стараны агрессора .. у них собирают все от шкод до мерседесов ... и авто у них стоят значительно дешевле
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
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Додано: Вів 08 жов, 2019 18:45
healthismg написав:
Як зробити ЗАМОЖНОЮ Україну та Українців !!!
Прошу підтримати петіцію !
Революційна модель оподаткування !
https://petition.president.gov
. ua/petition/72492
При такой системе все уйдут в нал. А если получил на счет, то снял. Все будут ездить с чемоданами денег, и не будет транзакций, банков тоже станет меньше. Преступность вырастет.
Angelo77
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