В Україні падає вартість нових автомобілів

Додано: Вів 08 жов, 2019 13:44

Нам еще далеко до стараны агрессора .. у них собирают все от шкод до мерседесов ... и авто у них стоят значительно дешевле

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?