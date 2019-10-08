В Україні падає вартість нових автомобілів

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У світлі економічної ситуації в Україні, ми не стали аналізувати і заглиблюватися в причини зростання гривні і падіння долара. Ми вирішили поспостерігати, як імпортери реагують на коливання валюти, і чи є для українського покупця в цьому плюс.
Ученый-экономист? Не слышал. Но есть в его теории одна проблемка. Предположим -вся система заработала на 100%. Как изменятся цены на товары? Где расчет? Для примера скажу - на западе маржа до налогообложения в 5% это очень (очень-очень) хороший показатель. И еще - наличные деньги нужно будет запретить на законодательном уровне... И еще - зачет долгов, бартер, векселя, цб -что с этим делать, товарищ ученый не сказал?