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Топ-5 популярних легкових
електрокарів в Україні

Топ-5 популярних легкових електрокарів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:51

Топ-5 популярних легкових електрокарів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
З початку року в Україну було завезено і зареєстровано майже 5,5 тис. електромобілів.

Дивися повний текст Топ-5 популярних легкових електрокарів в Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:51

так их особо других и нет ) добавьте сюда еще шевроле вольт и весь перечень исчерпан )
ну ладно..модель 3 и модель Х
и кажись ягуар что то выпустил еще..фсе
stokoz
 
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