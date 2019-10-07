З початку року в Україну було завезено і зареєстровано майже 5,5 тис. електромобілів.
Дивися повний текст Топ-5 популярних легкових електрокарів в Україні.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:51
Топ-5 популярних легкових електрокарів в Україні
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Дивися повний текст Топ-5 популярних легкових електрокарів в Україні.
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:51
так их особо других и нет ) добавьте сюда еще шевроле вольт и весь перечень исчерпан )
ну ладно..модель 3 и модель Х
и кажись ягуар что то выпустил еще..фсе
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