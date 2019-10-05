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Яким вживаним авто віддають перевагу українці (дані за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 13:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Укравтопром.
Дивися повний текст Яким вживаним авто віддають перевагу українці (дані за вересень)
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Додано: Вів 08 жов, 2019 13:52
первая позиция наверно на 60% состоит из рынка США?!
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