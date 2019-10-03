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Гончарук розповів про
чотири пріоритети Кабміну

Гончарук розповів про чотири пріоритети Кабміну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:06

Гончарук розповів про чотири пріоритети Кабміну

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Ринкевичем поінформував про пріоритети українського уряду, програма діяльності якого передбачає європейську та євроатлантичну інтеграцію.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:06

Что-то новый премьер красноречивей бывшего министра инфраструктуры...
sergnemo68
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