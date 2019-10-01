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У податковій пояснили причини проблем з реєстрацією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 15:15
Пропонуємо до обговорення:
Для з'ясування причин неполадок відомство вже звернулося до Нацбанку.
Дивися повний текст У податковій пояснили причини проблем з реєстрацією чеків Rozetka.com.ua
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:15
Яке покарання ДПС за незаконну перевірку?
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