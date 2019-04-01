Для з'ясування причин неполадок відомство вже звернулося до Нацбанку.
Дивися повний текст У податковій пояснили причини проблем з реєстрацією чеків Rozetka.com.ua.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 15:15
У податковій пояснили причини проблем з реєстрацією...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У податковій пояснили причини проблем з реєстрацією чеків Rozetka.com.ua.
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:04
какие негодяи, казнить обоих Грабли это наше все, что бы мы не делали, обязательно где то должны налажать.
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:10
Этот глупый зеленый принтер не видит чеков с Розетки, и одновременно обязывают миллионов ФОПов загнать в кассовые чеки с кэшбэком и стукачами )))
Да здравствует хаос и батька Махно.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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