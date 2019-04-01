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У податковій пояснили причини
проблем з реєстрацією...

У податковій пояснили причини проблем з реєстрацією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 15:15

У податковій пояснили причини проблем з реєстрацією...

Пропонуємо до обговорення:
Для з'ясування причин неполадок відомство вже звернулося до Нацбанку.

Дивися повний текст У податковій пояснили причини проблем з реєстрацією чеків Rozetka.com.ua.
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Яке покарання ДПС за незаконну перевірку?
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информационный эквайр и процессинговый центр
какие негодяи, казнить обоих :) Грабли это наше все, что бы мы не делали, обязательно где то должны налажать.
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Этот глупый зеленый принтер не видит чеков с Розетки, и одновременно обязывают миллионов ФОПов загнать в кассовые чеки с кэшбэком и стукачами )))
Да здравствует хаос и батька Махно.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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