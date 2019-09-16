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Чи обов`язково замінювати
паспорт-книжечку на ID-картку

Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:01

Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не обов'язково змінювати паспорт-книжечку на ID-картку, це відбувається за бажанням власника.

Дивися повний текст Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:01

Забыли указать, что эту карточку нужно менять раз в 10 лет, проще не забыть вклеить фотографию в паспорт.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:08

Еще одна кормушка для производителей карточек.
Полезность ID по сравнеию с паспортом нулевая, только стоит намного дороже и еще и менять каждые 10 лет нужно.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:18

Самое паршивое с ID-картой то, что с ней надо постоянно носить бумажку формата А4 (при ламинации она становится недействительной!), т.к. в большинстве организаций нет устройств для считывания данных с этой карты. Срок действия этой бумажки тоже 10 лет, а в случае ее непригодности ее нужно обменять только в том отделении, где вы получали ID-карту.

Сам вынужденно поменял паспорт на карту, поэтому пишу о том, что знаю точно.
yanyura
 
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