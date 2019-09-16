RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи обов`язково замінювати
паспорт-книжечку на ID-картку

Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:01

Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

Пропонуємо до обговорення:
В Україні не обов'язково змінювати паспорт-книжечку на ID-картку, це відбувається за бажанням власника.

Дивися повний текст Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91252
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:01

Забыли указать, что эту карточку нужно менять раз в 10 лет, проще не забыть вклеить фотографию в паспорт.
Angelo77
 
Повідомлень: 188
З нами з: 08.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:08

Еще одна кормушка для производителей карточек.
Полезность ID по сравнеию с паспортом нулевая, только стоит намного дороже и еще и менять каждые 10 лет нужно.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:18

Самое паршивое с ID-картой то, что с ней надо постоянно носить бумажку формата А4 (при ламинации она становится недействительной!), т.к. в большинстве организаций нет устройств для считывания данных с этой карты. Срок действия этой бумажки тоже 10 лет, а в случае ее непригодности ее нужно обменять только в том отделении, где вы получали ID-карту.

Сам вынужденно поменял паспорт на карту, поэтому пишу о том, что знаю точно.
yanyura
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:42

  yanyura написав:Самое паршивое с ID-картой то, что с ней надо постоянно носить бумажку формата А4 (при ламинации она становится недействительной!), т.к. в большинстве организаций нет устройств для считывания данных с этой карты. Срок действия этой бумажки тоже 10 лет, а в случае ее непригодности ее нужно обменять только в том отделении, где вы получали ID-карту.

Сам вынужденно поменял паспорт на карту, поэтому пишу о том, что знаю точно.

Самое интересное, что эту карту не считывают даже там, где выдают (ЦНАП/ДМС), а насчёт замены вытяга, то скорее всего поменять только в месте выдачи вытяга, а не карты (они могут отличаться), т.к. прописка может и поменяться за 10 лет.
lite
 
Повідомлень: 785
З нами з: 09.05.13
Подякував: 331 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 16:42

yanyura, ну так главное ж было сделать очередную "перемогу" и пустить народу пыль в глаза (хотя тут многие били себя пяткой в грудь что год-полтора и ридеры появятся в любой деревне).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2691
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7506 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:40

  RomanTik написав:yanyura, ну так главное ж было сделать очередную "перемогу" и пустить народу пыль в глаза (хотя тут многие били себя пяткой в грудь что год-полтора и ридеры появятся в любой деревне).

И банкоматы тоже. Выедешь из города типа Броваров и не знаешь куда эту карточку засунуть чтобы хоть что либо купить.
p_a_l
 
Повідомлень: 2300
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:12

Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

Толку от этой карточки - никакого .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 22.07.11
Подякував: 159 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 1 жовтня за біометричний паспорт потрібно буде платити...
R2 » Чет 03 жов, 2019 07:41
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 07:42
kino8club
Верланов повідомив, кого торкнеться обов'язковість...
R2 » Пон 23 вер, 2019 19:54
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 21:36
Shall
Експерти назвали авто, для яких техогляд не обов'язковий
R2 » Пон 16 вер, 2019 21:23
4 461
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2019 16:58
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.