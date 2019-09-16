В Україні не обов'язково змінювати паспорт-книжечку на ID-картку, це відбувається за бажанням власника.
Дивися повний текст Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 16:01
Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку.
Додано: Вів 08 жов, 2019 16:01
Забыли указать, что эту карточку нужно менять раз в 10 лет, проще не забыть вклеить фотографию в паспорт.
Додано: Вів 08 жов, 2019 16:08
Еще одна кормушка для производителей карточек.
Полезность ID по сравнеию с паспортом нулевая, только стоит намного дороже и еще и менять каждые 10 лет нужно.
Додано: Вів 08 жов, 2019 16:18
Самое паршивое с ID-картой то, что с ней надо постоянно носить бумажку формата А4 (при ламинации она становится недействительной!), т.к. в большинстве организаций нет устройств для считывания данных с этой карты. Срок действия этой бумажки тоже 10 лет, а в случае ее непригодности ее нужно обменять только в том отделении, где вы получали ID-карту.
Сам вынужденно поменял паспорт на карту, поэтому пишу о том, что знаю точно.
Додано: Вів 08 жов, 2019 16:42
Самое интересное, что эту карту не считывают даже там, где выдают (ЦНАП/ДМС), а насчёт замены вытяга, то скорее всего поменять только в месте выдачи вытяга, а не карты (они могут отличаться), т.к. прописка может и поменяться за 10 лет.
Додано: Вів 08 жов, 2019 16:42
yanyura, ну так главное ж было сделать очередную "перемогу" и пустить народу пыль в глаза (хотя тут многие били себя пяткой в грудь что год-полтора и ридеры появятся в любой деревне).
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Додано: Вів 08 жов, 2019 17:40
И банкоматы тоже. Выедешь из города типа Броваров и не знаешь куда эту карточку засунуть чтобы хоть что либо купить.
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:12
Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
Толку от этой карточки - никакого .
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:09
не сыпьте мне соль на сахар! )) В моем городе это тоже проблема, плюс ко всему даже в тех магазинах где есть терминалы - они часто-густо выходят из строя и это лотерея - сможешь расплатиться картой или нужно шуровать в банкомат.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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