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Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:01
потрібно запровадити позначку в паспорті про шлюб. Один мій знайомий декілька раз мав можливість тримати в руках паспорт своєї нової знайомої...а правда його потім жостко ударила
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