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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 09:01
потрібно запровадити позначку в паспорті про шлюб. Один мій знайомий декілька раз мав можливість тримати в руках паспорт своєї нової знайомої...а правда його потім жостко ударила
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:42
Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
А в 45 років на шару старий на новий обміняють чи дорожче ніж звичайно?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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