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Чи обов`язково замінювати
паспорт-книжечку на ID-картку

Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:01

потрібно запровадити позначку в паспорті про шлюб. Один мій знайомий декілька раз мав можливість тримати в руках паспорт своєї нової знайомої...а правда його потім жостко ударила
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:42

Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

А в 45 років на шару старий на новий обміняють чи дорожче ніж звичайно?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:55

деньги должны быть металлические - золотые, серебряные и медные монеты. носить их надо в специальных мешочках, которые должны быть прикреплены к седлу лошади.
igreen1962
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:33

chipmunk
25 та 45 - це про паспорт-книжечку - вклейка нового фото. А картку раз в 10 років треба міняти (тобто нове фото раз в 10 років).
Angelo77
 
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