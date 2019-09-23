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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 09:01
потрібно запровадити позначку в паспорті про шлюб. Один мій знайомий декілька раз мав можливість тримати в руках паспорт своєї нової знайомої...а правда його потім жостко ударила
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:42
Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
А в 45 років на шару старий на новий обміняють чи дорожче ніж звичайно?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:55
деньги должны быть металлические - золотые, серебряные и медные монеты. носить их надо в специальных мешочках, которые должны быть прикреплены к седлу лошади.
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:33
chipmunk
25 та 45 - це про паспорт-книжечку - вклейка нового фото. А картку раз в 10 років треба міняти (тобто нове фото раз в 10 років).
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:07
Re: Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку
А смысл менять в 45? Принести свое новое фото (2 шт) и паспорт. Через 3 -4 дня забрать паспорт. Получите бессрочный документ. Цена вопроса - стоимость фото.
Ну есть еще вариант для ****: за 300 грн сходить и поменять нормальный паспорт на пластик, а потом повторить процедуры в 55, 65, 75, 85, 95 и т.д.
И конечно, для закрепления эффекта, придется финансово "помогать" родному государству - лечение не бесплатное.
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