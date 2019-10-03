Чи обов`язково замінювати паспорт-книжечку на ID-картку

Додано: Нед 13 жов, 2019 10:57

EKO написав: svalerija написав: я не хотела менять паспорт на ай-карту, хотела бумажнуж книжку, мне отказали!!! так что это все развод! никто не внимает желаниям украинцев!!! я не хотела менять паспорт на ай-карту, хотела бумажнуж книжку, мне отказали!!! так что это все развод! никто не внимает желаниям украинцев!!!

Разговор шел про вклейку. Но

Но и поменять - можно, через суд. Как? Адвокаты знают Например, "по религиозным убеждениям" Разговор шел про вклейку. НоНо и- можно, через суд. Как? Адвокаты знаютНапример,

Кроме того, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

Не получится. Где-то года полтора назад читал о подобном случае - действительно очень религиозный человек отказывался получать ID-карту и через суд требовал выдать ему паспорт-книжечку.Он выиграл все суды, которые обязали Держмигрслужбу выдать ему именно паспорт-книжку. Но оказалось, что выполнить решение суда невозможно, т.к.- к тому времени паспорта-книжки уже больше года не печатались- во всех отделениях мигрслужбы по всей Украине не нашлось ни одного чистого бланка паспорта-книжки.Согласился ли он на ID-карту или остался жить без паспорта не знаю, не следил дальше за этой историей.Отсюда вывод - граждане, берегите свои паспорта и следите за сроками вклейки новых фотоP.S. Въезд в Беларусь по ID-карте запрещен, только по бумажным паспортам, внутренним или заграничным. Возможно и в другие страны тоже.