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Кому проіндексують
доходи в жовтні

Кому проіндексують доходи в жовтні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:16

Кому проіндексують доходи в жовтні

Пропонуємо до обговорення:
Прибавка складе 214,75 грн.

Дивися повний текст Кому проіндексують доходи в жовтні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:16

Пенсия по инвалидности детства, 3-я группа, труд в специально созданных условиях. Поступила пенсия за октябрь месяц, минимальная, как и была до этого: 1 564 грн.
ГДЕ эти надбавки?
sashamaestro1977
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