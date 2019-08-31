Прибавка складе 214,75 грн.
Дивися повний текст Кому проіндексують доходи в жовтні.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 17:16
Кому проіндексують доходи в жовтні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому проіндексують доходи в жовтні.
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:16
Пенсия по инвалидности детства, 3-я группа, труд в специально созданных условиях. Поступила пенсия за октябрь месяц, минимальная, как и была до этого: 1 564 грн.
ГДЕ эти надбавки?
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