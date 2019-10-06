ВР зареєструвала законопроект, яким хочуть обирати спрощену систему оподаткування відразу ж під час реєстрації підприємницької діяльності.
Дивися повний текст Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену систему оподаткування.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 17:51
Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену систему оподаткування.
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:52
Re: Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену.
Интересно, за что это первые две группы так? Третья группа без проблем берётся сразу при регистрации ФЛП. Всего квартал назад проверял.
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