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Депутати можуть дозволити ФОПам
одразу обирати спрощену...

Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:51

Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену...

Пропонуємо до обговорення:
ВР зареєструвала законопроект, яким хочуть обирати спрощену систему оподаткування відразу ж під час реєстрації підприємницької діяльності.

Дивися повний текст Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену систему оподаткування.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 17:52

Re: Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену.

Интересно, за что это первые две группы так? Третья группа без проблем берётся сразу при регистрации ФЛП. Всего квартал назад проверял.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:19

Сегодня рассказывал одному как каждый день записываю сумму по кассе в книгу. Хочет открывать ФОП. Покрутил пальцем у виска - делать больше нечего?
Рассказал ему про кассовые аппараты. Уже не хочет открывать ФОП.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:16

Страна идиотов. В США например, что бы вести какой то бизнес не надо ничего регистрировать. Просто плати налоги и все.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 15:31

  otg написав:Страна идиотов. В США например, что бы вести какой то бизнес не надо ничего регистрировать. Просто плати налоги и все.

Если бы было так легко "натянуть" американскую систему на банановую республику - все давно бы погрязли в богатстве и роскоши...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:09

  Конрад Карлович написав:
  otg написав:Страна идиотов. В США например, что бы вести какой то бизнес не надо ничего регистрировать. Просто плати налоги и все.

Если бы было так легко "натянуть" американскую систему на банановую республику - все давно бы погрязли в богатстве и роскоши...
Это отмазка. Так говорили и про Сингапур например. Сегодня одна из самых процветающих экономик ЮВ Азии
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:32

  Конрад Карлович написав:
  otg написав:Страна идиотов. В США например, что бы вести какой то бизнес не надо ничего регистрировать. Просто плати налоги и все.

Если бы было так легко "натянуть" американскую систему на банановую республику - все давно бы погрязли в богатстве и роскоши...

Большая часть людей, даже если им полностью отменить все налоги, всё равно не погрязнут в богатстве и роскоши
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