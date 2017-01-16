ВР зареєструвала законопроект, яким хочуть обирати спрощену систему оподаткування відразу ж під час реєстрації підприємницької діяльності.
Дивися повний текст Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену систему оподаткування.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 17:51
Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену систему оподаткування.
Додано: Вів 08 жов, 2019 17:52
Re: Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену.
Интересно, за что это первые две группы так? Третья группа без проблем берётся сразу при регистрации ФЛП. Всего квартал назад проверял.
Додано: Вів 08 жов, 2019 20:19
Сегодня рассказывал одному как каждый день записываю сумму по кассе в книгу. Хочет открывать ФОП. Покрутил пальцем у виска - делать больше нечего?
Рассказал ему про кассовые аппараты. Уже не хочет открывать ФОП.
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:16
Страна идиотов. В США например, что бы вести какой то бизнес не надо ничего регистрировать. Просто плати налоги и все.
Додано: Чет 16 січ, 2020 15:31
Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:09
Это отмазка. Так говорили и про Сингапур например. Сегодня одна из самых процветающих экономик ЮВ Азии
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:32
Большая часть людей, даже если им полностью отменить все налоги, всё равно не погрязнут в богатстве и роскоши
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:17
Неудачный пример. Сингапур никогда не был "банановой республикой" - сразу после образования в 65 году их законодательная система была унаследована от английского колониального правления. Так что "натягивать" им ничего не нужно было. Поборолись с коррупцией и привлекли американский капитал.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:20
Re: Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену.
Речь идет не об отмене налогов, а о системе управления. Скажу больше - многим даже если не просто отменить, а еще и сверху насыпать (Венесуэла) - так просто в нищете сгниют...
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:39
Ээ нет, Вы плохо знаете историю Сингапура. В ту эпоху там правили бал левые, а Сингапур был сродни забитой рыбацкой деревне. Даже после того как к власти пришел Ли Куан Ю там были сильны левые настроения и их история могла пойти совсем не в ту сторону если б Ли не пригласил советником одного выдающегося человека.
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