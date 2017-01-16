Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:45
Конрад Карлович написав: safonovstanislav написав:
Большая часть людей, даже если им полностью отменить все налоги, всё равно не погрязнут в богатстве и роскоши
Речь идет не об отмене налогов, а о системе управления. Скажу больше - многим даже если не просто отменить, а еще и сверху насыпать (Венесуэла) - так просто в нищете сгниют...
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Кроме "хороших" законов, нужна культура соблюдения законодательства. А пока "строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения", и пока народ считает, что лучше "порешать" с инспектором, чем соблюдать закон, ничего не изменится
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Додано: Вів 11 лют, 2020 07:47
PasserBy написав:
Соглашусь
Кроме "хороших" законов, нужна культура соблюдения законодательства. А пока "строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения", и пока народ считает, что лучше "порешать" с инспектором, чем соблюдать закон, ничего не изменится
Культура? Честно, смешно вас читать.
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