Депутати можуть дозволити ФОПам одразу обирати спрощену...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:45

  Конрад Карлович написав:
  safonovstanislav написав:Большая часть людей, даже если им полностью отменить все налоги, всё равно не погрязнут в богатстве и роскоши


Речь идет не об отмене налогов, а о системе управления. Скажу больше - многим даже если не просто отменить, а еще и сверху насыпать (Венесуэла) - так просто в нищете сгниют...


Соглашусь
Кроме "хороших" законов, нужна культура соблюдения законодательства. А пока "строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения", и пока народ считает, что лучше "порешать" с инспектором, чем соблюдать закон, ничего не изменится
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:47

  PasserBy написав:
Соглашусь
Кроме "хороших" законов, нужна культура соблюдения законодательства. А пока "строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения", и пока народ считает, что лучше "порешать" с инспектором, чем соблюдать закон, ничего не изменится

Культура? Честно, смешно вас читать. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:10

  otg написав:Культура? Честно, смешно вас читать. :)


Что именно мешно? Я привык к термину culture, но можете подобрать другое слово. Суть не изменится - пока нет готовности соблюдать законы, ничего не поменяется.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:53

  PasserBy написав:
  otg написав:Культура? Честно, смешно вас читать. :)


Что именно мешно? Я привык к термину culture, но можете подобрать другое слово. Суть не изменится - пока нет готовности соблюдать законы, ничего не поменяется.
Полная чушь. Вы живете в совковой анреальности. Дай возможность американцу, шведу или будь кому не платить налоги он с радостью это будет делать. Потому и хреново живем что мин 90% нашего населения плавает в облаках. :)
otg
 
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  #<12
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