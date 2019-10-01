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Українцям планують змінити систему штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 19:45
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ ініціює зміну системи штрафів за перевищення швидкості руху в 2020 році.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 19:45
Те же самые суммы только в долларах.
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