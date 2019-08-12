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ДРС попередила нардепів
про наслідки податкових...

ДРС попередила нардепів про наслідки податкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:59

ДРС попередила нардепів про наслідки податкових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила голова ДРС Ксенія Ляпіна.

Дивися повний текст ДРС попередила нардепів про наслідки податкових законопроектів.
R2
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