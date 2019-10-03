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Київстар скасував плату за
користування послугою Mobile ID

Київстар скасував плату за користування послугою Mobile ID
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:49

Київстар скасував плату за користування послугою Mobile ID

Пропонуємо до обговорення:
*Вартість послуги* - 0 гривень.

Дивися повний текст Київстар скасував плату за користування послугою Mobile ID.
R2
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" включено во все тарифные планы" - значит скоро опять тарифы поднимут
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