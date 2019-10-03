*Вартість послуги* - 0 гривень.
Дивися повний текст Київстар скасував плату за користування послугою Mobile ID.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 20:49
Київстар скасував плату за користування послугою Mobile ID
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар скасував плату за користування послугою Mobile ID.
Додано: Вів 08 жов, 2019 20:50
" включено во все тарифные планы" - значит скоро опять тарифы поднимут
|