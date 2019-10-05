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Кабмін доручив "Нафтогазу"
забезпечити газом Молдову без...

Кабмін доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без...
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:14

Кабмін доручив "Нафтогазу" забезпечити газом Молдову без...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів від 29 вересня, яке оприлюднили у вівторок на урядовому порталі.

Дивися повний текст Кабмін доручив \"Нафтогазу\" забезпечити газом Молдову без участі \"Газпрому\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:14

Премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не договорятся....

Так если Молдова купила у рф газ, то почему боятся что будут проблемы с его транзитом в Молдову через Украину то?
Тем более что, в случае отсутствия газа, логично будет в первую очередь просто "прикрутить" подачу газа в пророссийский анклав на теле Молдовы, пром предприятия которого и потребляют основной объем газа. И заодно параллельно приостановить поток контрабаса идущий оттуда и туда.
Это с Украиной они "повоевать с газом" могут, а полмиллиону граждан рф в Приднестровье, замерзнуть не дадут. Пару дней и газ у Молдовы будет.
Вот только почему наше правительство заботится о другой стране? Свои газовые проблемы уже все решены?
Уверен

Что то тут не чисто, мутят опять.
EKO
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