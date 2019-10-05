Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Мінфін назвав суму, яку виділять на перепис населення в 2020.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 21:24
Мінфін назвав суму, яку виділять на перепис населення в 2020
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Дивися повний текст Мінфін назвав суму, яку виділять на перепис населення в 2020.
Додано: Вів 08 жов, 2019 21:24
министр Кабмина Дмитрий Дубилет оценил перепись населения в следующем году в 5 миллиардов гривен.
Кормушка фидерная «Хапуга» — разработка ТМ ДИМАС Д.
5 миллиардов гривен на 42 миллиона - это 125 грн в расчете на 1 человека, включая новорожденных?
Хренасе запросы у Димы. Просто выдайте людям по 100 грн на 1 человека за полностью заполненную анкету ( в любом из гос банков, например или же с помощью Mobile ID, тем более что вот https://news.finance.ua/ru/news/-/45778 ... -mobile-id ) - люди сами на первый второй рассчитаются, без ваших обследований.
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