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Мінфін назвав суму, яку виділять
на перепис населення в 2020

Мінфін назвав суму, яку виділять на перепис населення в 2020
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:24

Мінфін назвав суму, яку виділять на перепис населення в 2020

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Мінфін назвав суму, яку виділять на перепис населення в 2020.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 21:24

министр Кабмина Дмитрий Дубилет оценил перепись населения в следующем году в 5 миллиардов гривен.

Кормушка фидерная «Хапуга» — разработка ТМ ДИМАС Д.

5 миллиардов гривен на 42 миллиона - это 125 грн в расчете на 1 человека, включая новорожденных?

Хренасе запросы у Димы. Просто выдайте людям по 100 грн на 1 человека за полностью заполненную анкету ( в любом из гос банков, например или же с помощью Mobile ID, тем более что вот https://news.finance.ua/ru/news/-/45778 ... -mobile-id ) - люди сами на первый второй рассчитаются, без ваших обследований.
EKO
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