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Українські дороги
отримають німецьку основу

Українські дороги отримають німецьку основу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 00:08

Українські дороги отримають німецьку основу

Пропонуємо до обговорення:
В Україні дороги на слабкому грунті ремонтуватимуть і будувати за німецькою технологією, розробленою компанією HUESKER. Німці вже навчили дорожників з української компанії «Автомагістраль-Південь» як будувати якісні дороги.

Дивися повний текст Українські дороги отримають німецьку основу.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 00:08

По данным следствия, в 2010 — 2014 годы «Укргидроэнерго» перечислило субподрядчикам (в том числе, фирме «Автомагистраль-Юг») более 500 млн. грн. за совершенные работы (услуги) и поставленные товарно-материальные ценности (в настоящее время работы по договорам выполнены не в полном объеме), связанные со строительством трех агрегатов Днестровской ГАЭС, реконструкцией электротехнической части оборудования блока № 2 филиала «Каневской ГЭС», а также выполнением комплекса работ по поставке оборудования и вводу в эксплуатацию Кременчугской, Днепродзержинской и Каховской ГЭС.

«Автомагистраль-Юг» выполняла работы по покрытию дна верхнего водохранилища Днестровской ГАЭС полиэтелиновой пленкой (геомембраной) Carbofol.

По данным источника в Государственной фискальной службе, геомембрану Carbofol в последние годы в Украине ввозили по 40-50 грн. за квадратный метр.

Однако для «Укргидроэнерго» она стоила уже 180 грн. Государственный консорциум переплатил по этому контракту около 250 млн. грн.


/// Наші гроші

Там была геомембрана в 4 цены, теперь будет оболочка из геотекстиля. Ничего не меняется :arrow:
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