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Підібрати кредит за допомогою Finance.ua можна і в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 00:59
Пропонуємо до обговорення:
У користувачів Finance.ua з'явилася послуга. Тепер оформити кредит можна буде після будь-якої операції в мережі терміналів оплати City24, яка налічує 2500 точок у Києві.
Дивися повний текст Підібрати кредит за допомогою Finance.ua можна і в платіжних терміналах
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