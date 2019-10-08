Підібрати кредит за допомогою Finance.ua можна і в...

Додано: Сер 09 жов, 2019 00:59
Я переселенец, Порошенко поставил на нас клеймо. Люди переселенцы купившие жилье на подконтрольной территории , пытающиеся выйти из зоны влияния двух извращенцев, хотя их больше, ревы и розенко, перестают получать соцвыплаты Простите за отступления
Мне многие Украинские банки обещали кредит но после унизительной процедуры отказывали Пенсия потолок не работаю есть еще доходы но есть клеймо У нас воровские проценты честно сказать противно унижаться перед ворами Каждый раз получив отказ я улыбаюсь Воры меня не поимели лучше собирать самому