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В Україні починають
виробляти сучасні автобуси

В Україні починають виробляти сучасні автобуси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:00

В Україні починають виробляти сучасні автобуси

Пропонуємо до обговорення:
Вітчизняне підприємство запускає серійне виробництво нової моделі на базі надійних шасі Iveco. Про це в соціальній мережі Facebook повідомляє керівник Науково-технічного центру «Автополіпром» Роман Харгелія.

Дивися повний текст В Україні починають виробляти сучасні автобуси.
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