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Що українці думають про відкриття
ринку землі (опитування)

Що українці думають про відкриття ринку землі (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:45

Що українці думають про відкриття ринку землі (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Підтримують введення продажу земель сільськогосподарського призначення 19% українців.

Дивися повний текст Що українці думають про відкриття ринку землі (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:45

Еще раз убеждаюсь в дикости наших граждан. Мы достойны всех тех президентов что были и тех что будут в не зависимости кто это будет :)
Igorten
 
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