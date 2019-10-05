Підтримують введення продажу земель сільськогосподарського призначення 19% українців.
Дивися повний текст Що українці думають про відкриття ринку землі (опитування).
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Додано: Сер 09 жов, 2019 07:45
Що українці думають про відкриття ринку землі (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що українці думають про відкриття ринку землі (опитування).
Додано: Сер 09 жов, 2019 07:45
Еще раз убеждаюсь в дикости наших граждан. Мы достойны всех тех президентов что были и тех что будут в не зависимости кто это будет :)
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