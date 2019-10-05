RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що українці думають про відкриття
ринку землі (опитування)

Що українці думають про відкриття ринку землі (опитування)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:45

Що українці думають про відкриття ринку землі (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Підтримують введення продажу земель сільськогосподарського призначення 19% українців.

Дивися повний текст Що українці думають про відкриття ринку землі (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91273
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:45

Еще раз убеждаюсь в дикости наших граждан. Мы достойны всех тех президентов что были и тех что будут в не зависимости кто это будет :)
Igorten
 
Повідомлень: 3644
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:30

-Чому бідний?
-Бо дурний!
-Чому дурний?
-Бо бідний!
Я тільки так можу охарактеризувати результати даного опитування..
michael-1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:39

Re: Що українці думають про відкриття ринку землі (опитуванн

Поціалізм головного мозку... Не одне покоління треба, щоб вилікувати
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8311
З нами з: 15.04.09
Подякував: 440 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:03

А тут собрались все спекулянты, уже в предвкушении попродавать земельку. Только народ немного поумнел после ваучеров
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 96
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 15:13

  alex7gk написав:А тут собрались все спекулянты, уже в предвкушении попродавать земельку. Только народ немного поумнел после ваучеров

В каком месте народ поумнел?! Результаты выборов показывают обратное) 13 % за мусор и откровенного врага страны Медведчука- просто полные дегенераты, к примеру)
SMOKE
 
Повідомлень: 4058
З нами з: 06.02.09
Подякував: 779 раз.
Подякували: 1642 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яким вживаним авто віддають перевагу українці (дані за...
R2 » Вів 08 жов, 2019 13:52
1 40
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 13:52
stokoz
За які послуги ЖКГ українці не хочуть платити - Держстат
R2 » Суб 05 жов, 2019 18:45
6 378
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 13:02
ruvex
Куди українці в майбутньому можуть поїхати без віз
R2 » Нед 06 жов, 2019 19:52
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 жов, 2019 19:53
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23608)
09.10.2019 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.