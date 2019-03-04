RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Дубаї швидка допомога
пересіла на суперкари

У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:25

У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари

Пропонуємо до обговорення:
Служба швидкої медичної допомоги Дубая отримала в своє розпорядження два суперкари і позашляховик Range Rover.

Дивися повний текст У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91259
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:26

дубаи, возьмите нашу украину в состав вашей страны...
jr_diava88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 04.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ОАЕ пропонують збирати покинуті суперкари за $40 тисяч...
R2 » Вів 30 лип, 2019 10:25
1 270
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 10:26
summacut
Допомога багатодітним сім'ям у 1700 гривень запрацює з 1...
R2 » Вів 26 бер, 2019 17:10
7 1204
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 05:55
kolotilo_tanya_com
Допомога з роботою і нові соцстандарти: як уряд хоче...
R2 » Пон 04 бер, 2019 15:22
1 233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2019 15:22
сова

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (702)
09.10.2019 09:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.