|
|
У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:25
Пропонуємо до обговорення:
Служба швидкої медичної допомоги Дубая отримала в своє розпорядження два суперкари і позашляховик Range Rover.
Дивися повний текст У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91259
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:26
дубаи, возьмите нашу украину в состав вашей страны...
-
jr_diava88
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 04.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор