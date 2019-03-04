Служба швидкої медичної допомоги Дубая отримала в своє розпорядження два суперкари і позашляховик Range Rover.
Дивися повний текст У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:25
У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари
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Дивися повний текст У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари.
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:19
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