Служба швидкої медичної допомоги Дубая отримала в своє розпорядження два суперкари і позашляховик Range Rover.
Дивися повний текст У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:25
У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари
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Дивися повний текст У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари.
Додано: Сер 09 жов, 2019 15:19
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:44
Re: У Дубаї швидка допомога пересіла на суперкари
Бухать и воровать нельзя....как же мы без этого проживем...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:17
Nissan GT-R, Chevrolet Corvette C7 и внедорожник Range Rover... - чи ни суперкары!
Вот полиция в Дубаи действительно ездит на суперкарах: McLaren, Lamborghini, Bentley и Ferrari.
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