Міністр фінансів Оксана Маркарова пояснила, як діятиме впроваджувана урядом програма лізингу житла для службовців.
Дивися повний текст Маркарова пояснила програму лізингу для службовців.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:39
Маркарова пояснила програму лізингу для службовців
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Дивися повний текст Маркарова пояснила програму лізингу для службовців.
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:39
Помню раньше гос служащие разводились, квартиру оставляли второй половине, потом детей через опекунский на себя и опять квартиру. Потом приватизировали, подарили бабушке и опять заявление на улучшение жилищных условий. Понятно что рядовые нифига не получали, но разные топ чиновники по 5-10 квартир за жизнь.
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