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Маркарова пояснила програму
лізингу для службовців

Маркарова пояснила програму лізингу для службовців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:39

Маркарова пояснила програму лізингу для службовців

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Оксана Маркарова пояснила, як діятиме впроваджувана урядом програма лізингу житла для службовців.

Дивися повний текст Маркарова пояснила програму лізингу для службовців.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:39

Помню раньше гос служащие разводились, квартиру оставляли второй половине, потом детей через опекунский на себя и опять квартиру. Потом приватизировали, подарили бабушке и опять заявление на улучшение жилищных условий. Понятно что рядовые нифига не получали, но разные топ чиновники по 5-10 квартир за жизнь.
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