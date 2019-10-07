Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що з наступного року оборонний бюджет України буде збільшений.
Дивися повний текст Гончарук анонсував збільшення оборонного бюджету України.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:42
Гончарук анонсував збільшення оборонного бюджету України
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Дивися повний текст Гончарук анонсував збільшення оборонного бюджету України.
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:42
Ну если не "зрада" то тогда "деньги на крови"?
Зробимо їх разом!
Зробимо їх ще раз!
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