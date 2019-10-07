RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук анонсував збільшення
оборонного бюджету України

Гончарук анонсував збільшення оборонного бюджету України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:42

Гончарук анонсував збільшення оборонного бюджету України

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що з наступного року оборонний бюджет України буде збільшений.

Дивися повний текст Гончарук анонсував збільшення оборонного бюджету України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91261
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:42

Ну если не "зрада" то тогда "деньги на крови"?
Зробимо їх разом!
Зробимо їх ще раз!
olegan
 
Повідомлень: 162
З нами з: 14.10.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гончарук розповів про чотири пріоритети Кабміну
R2 » Вів 08 жов, 2019 15:06
2 75
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 16:10
blueiceua
Гончарук назвав умову для зростання української...
R2 » Пон 07 жов, 2019 08:31
3 186
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 11:18
Конрад Карлович
Гончарук розповів, як уряд боротиметься з бідністю
R2 » П'ят 04 жов, 2019 14:30
2 150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 16:28
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.