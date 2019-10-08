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Оператор вилочного
навантажувача у Словаччині

Оператор вилочного навантажувача у Словаччині
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:47

Оператор вилочного навантажувача у Словаччині

Фізичні вимоги: низькі
Обов’язки та відповідальність
• Управління вилочним навантажувачем
Середня зарплата:
• 1200 €
• Доплата за нічну роботу 1,047 євро на годину
• Доплата за понаднормову роботу 25% від вартості праці на годину
• Доплата за відпустку понад 150% від вартості праці на годину
• Рейтинг продуктивності 10%
• 10% бонус за відвідування
• Щоденний бонус за робочу зміну - 0,20 євро на годину
• Доплата за роботу в суботу 1,75 євро за годину
• Доплата за неділю 3,53 євро за годину
• Премія за ризик 0,59 євро на годину - залежить від робочого місця, на яке призначений працівник
• Можливість працювати понаднормово
• 13 і 14 зарплата
Пільги працівникам, вигоди:
• Можливість пар працювати на одній зміні
• Бонус на проживання до 150 євро на місяць за весь період роботи
• Безкоштовна доставка на роботу
• Курси та навчання: карта VZV
Соціальні та медичні внески
• Свята
• Лікарняний (непрацездатність)
• Лікарняний (лікування членів сім'ї)
• Пенсія
Контакт: +380961342516 Вайбер, +421918474112, iana.bulygina@atena.org
ianabulygina
 
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