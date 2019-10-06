Мінфін на плановому аукціоні з розміщення ОВДП залучив до дер\\бюджету 2,154 млрд грн.
Дивися повний текст Мінфін позичив ще 2 мільярди гривень (інфографіка).
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Додано: Сер 09 жов, 2019 10:35
Мінфін позичив ще 2 мільярди гривень (інфографіка)
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Дивися повний текст Мінфін позичив ще 2 мільярди гривень (інфографіка).
Додано: Сер 09 жов, 2019 10:35
аукціон небаченої щедрості. потім презес коломийський скаже-нікто нікому нє должен. але жлобство фінансового ринку непоборне. потім розплачуються прості пахарі.
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