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Мінфін позичив ще 2 мільярди
гривень (інфографіка)

Мінфін позичив ще 2 мільярди гривень (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:35

Мінфін позичив ще 2 мільярди гривень (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін на плановому аукціоні з розміщення ОВДП залучив до дер\\бюджету 2,154 млрд грн.

Дивися повний текст Мінфін позичив ще 2 мільярди гривень (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 10:35

аукціон небаченої щедрості. потім презес коломийський скаже-нікто нікому нє должен. але жлобство фінансового ринку непоборне. потім розплачуються прості пахарі.
igorbuda52
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